Valle dei templi, tutto pronto per “Arcosoli Jazz Festival”

Il tempio di Giunone è tutto pronto per l’edizione 2022 di “Arcosoli Jazz Festival”: la musica colta approda dunque nella Valle dei Templi per l’undicesimo anno che segna una continua evoluzione del progetto. Tre date in programma: 29 e 30 luglio e poi l’11 agosto.

Il concerto di apertura, alle 21 del 29 luglio, è affidato al trombettista Giovanni Falzone con il suo quartetto “Metropolitan Band”. Fanno parte di questo ensemble, oltre a Giovanni Falzone, tre giovani musicisti di talento della scena milanese con i quali è stato molto semplice e naturale intraprendere, grazie alla loro sensibilità e curiosità, questo nuovo viaggio verso quell’interminabile ricerca del sound ideale.

Sabato 30 luglio, sempre alle 21, salirà sul palco il quintetto dei “Saxophone brothers” che è il titolo del concerto che il sassofonista siciliano Claudio Giambruno e il sassofonista campano Daniele Scannapieco hanno voluto fortemente per questo progetto.

Nato dall’amicizia tra i due leader e da un contatto comune per la musica afroamericana, il quintetto propone, in anteprima assoluta per l’Arcosoli Jazz Festival 2022, un energico repertorio sulla scia dei classici successi della rinomata letteratura jazzistica dello strumento (il sassofono tenore) di cui entrambi sono dei rinomati esponenti.

L’11 agosto l’evento conclusivo con gli “Osanna”.

I biglietti sono in vendita, al costo di 10 euro (compresi i diritti): on-line sul circuito www.mailticket.it o nelle prevendite di Agrigento in via Platone 5 e in via Imera 29. Il botteghino del teatro aprirà alle 20 nei giorni degli spettacoli.

Informazioni allo 0922 25 019.