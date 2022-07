9 assoluzioni per furto di acqua in condominio

Assolti per non aver commesso il fatto. Lo ha stabilito il tribunale di Sciacca nell’ambito di un processo a carico di nove imputati, tutti condomini di un palazzo in zona San Calogero, accusati di furto di acqua.

La vicenda scaturisce da un controllo effettuato nell’estate 2018 quando, secondo l’accusa, sarebbe stata rilevata una manomissione del contatore al fine di sottrarre l’acqua. Una tesi che però non ha trovato riscontro al processo a tal punto che la stessa pubblica accusa aveva avanzato richiesta di assoluzione nei confronti degli imputati.