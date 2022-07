La Polizia lo multa e nel verbale scrive parolacce e disegno osceno, denunciato per vilipendio

E’ stato denunciato per vilipendio a corpo dello Stato un giovane catanese con diversi precedenti. Fermato ad un posto di controllo e multato dalla polizia per una serie di infrazioni che gli sono state contestate, nel verbale al posto della firma scrive parolacce e disegni osceni. Una “bravata” che quindi gli costerà un nuovo processo penale da affrontare. La polizia sempre nel Catanese ha denunciato una seconda persona per furto d’auto.

Ad incappare nella scabrosa situazione sono stati i poliziotti del commissariato di Borgo Ognina che hanno denunciato un 22enne, con diversi precedenti, per il reato di vilipendio. Il giovane, nella circostanza, veniva fermato dalla volante del commissariato mentre in tarda serata transitava a bordo di uno scooter in prossimità di piazza Teatro Massimo. Qui, dopo un rapido controllo, veniva sanzionato per mancanza della copertura assicurativa e perché il veicolo risultava sottoposto a sequestro amministrativo. Per questo motivo gli agenti procedevano al sequestro del veicolo e venivano redatti i relativi verbali per le riscontrate infrazioni al codice della strada. Tuttavia, al momento della sottoscrizione, il 22enne nello spazio riservato alla firma scriveva una frase ingiuriosa accompagnata da un disegno osceno, ragione per la quale veniva denunciato.