Ospedale di Ribera, arrivati due moderni gruppi frigo

Appena consegnati presso il presidio ospedaliero di “Fratelli Parlapiano” di Ribera due gruppi frigo di ultima generazione che contribuiranno ad incrementare il confort di pazienti e utenti del nosocomio in giorni di caldo torrido come quelli in corso. Gli impianti, oltre a garantire una complessiva miglioria della climatizzazione degli ambienti, permetteranno anche un esercizio maggiormente silenzioso ed efficace.

L’installazione, già predisposta dall’Area risorse tecniche dell’ASP di Agrigento diretta da Alessandro Dinolfo, avverrà già nelle prossime ore. Secondo quanto comunicato dal responsabile unico del procedimento, Alfonso La Rocca, i due gruppi frigo preesistenti a Ribera e adesso in fase di disinstallazione, faranno rotta verso Agrigento dove saranno opportunamente riutilizzati per integrare quelli in uso all’ospedale “San Giovanni di Dio” al fine di migliorare ancor di più la climatizzazione anche del nosocomio agrigentino.

Le nuove, ulteriori dotazioni si collocano all’interno di un ampio percorso di ammodernamento tecnologico già avviato dalla Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento nell’intento di migliorare sensibilmente gli impianti delle strutture sanitarie di tutta la provincia.