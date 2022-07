Una “gita sociale” in Veneto per gli utenti del Centro diurno di salute mentale di Licata

Un’occasione di riposo e svago ma anche, e soprattutto, un appuntamento importante per favorire e sviluppare l’iter riabilitativo dei pazienti psichiatrici lungo il loro percorso verso l’autonomia. Questo, in sintesi, il senso e insieme l’obiettivo della “gita sociale” promossa dall’equipe del Centro diurno “Raggio di sole” di Licata afferente al Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento diretto dal dottor Raffaele Barone.

Organizzata in sinergia con il Distretto socio-sanitario D5, l’iniziativa ha coinvolto ben venti utenti e cinque accompagnatori in un viaggio che, dal quattro al sette luglio scorsi, ha fatto tappa in Veneto toccando luoghi di intenso fascino storico e culturale come Venezia, Murano, Verona, Sirmione e Padova. Per gli operatori ed i professionisti del CSM di Licata l’occasione è certamente servita per verificare gli interventi terapeutici e riabilitativi rivolti ai pazienti in un contesto per loro nuovo e stimolante, sicuramente non usuale per la diversità dei luoghi ma anche per la varietà delle esperienze di socializzazione e condivisione connesse alle dinamiche del viaggio.

Entusiasti dell’esperienza, i fruitori della gita sociale hanno avuto l’opportunità di esplorare posti nuovi ed incantevoli, diversi da quelli abituali che, spesso, sono alla base di paure e di fenomeni di “ritiro sociale”, di migliorare le relazioni sociali in un contesto di gruppo consolidando la fiducia verso l’altro, di elaborare il distacco dalla famiglia senza sviluppare ansie e, non da ultimo, di aprirsi all’autonomia personale e ad una migliore mobilità fisica.