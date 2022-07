Campobello di Licata, Contributo libri di scuola

Tutti gli studenti residenti nel Comune, frequentanti le scuole secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a euro 10.632,94 (in corso di validità) che possono presentare richiesta di contributo per l’acquisto dei libri di testo anche per l’anno scolastico 2022/2023. La richiesta di contributo sottoscritta dal genitore o avente rappresentanza legale dello studente deve essere presentata, a pena di esclusione, entro l’improrogabile termine del giorno 14 Ottobre 2022 esclusivamente presso l’Istituzione Scolastica frequentata.

Il modulo di domanda di contributo può essere ritirato presso le segreterie delle scuole di appartenenza, presso l’Ufficio di Pubblica Istruzione di questo Comune, o scaricato dal sito Istituzionale web: www.comune.campobellodilicata.ag.it.

Giovanni Blanda