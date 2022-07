San Leone, cade in dirupo nei pressi di discoteca: 21enne in ospedale

Ha rischiato grosso un 21enne originario di San Cataldo che si era appartato nella cantina sociale, chiusa ormai da tempo, nei pressi di una discoteca lungo viale Cannatello, a San Leone.

Il giovane si era messo in disparte per effettuare un bisogno fisiologico ma, completamente al buio, non ha visto un dirupo cadendoci all’interno dopo un volo di circa cinque metri.

Immediati i soccorsi con i Vigili del Fuoco che hanno raggiunto il ragazzo e lo hanno recuperato. Il 21enne è stato poi trasferito in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento riportando diversi traumi sul corpo.