Porto Empedocle, investe avvocato e scappa: denunciata una 35enne

Investe con la sua auto un avvocato agrigentino sessantenne, che si trovava a bordo della sua Yamaha Tenerife, e invece che prestare soccorso decide di fuggire.

E’ accaduto in contrada Vincenzella, alle porte di Porto Empedocle. I carabinieri della Compagnia di Agrigento, al termine di un’attività investigativa lampo, hanno rintracciato e denunciato per lesioni personali e omissione di soccorso la donna.

Si tratta di una 35enne di Favara. Quest’ultima, forse in seguito ad una manovra azzardata, ha centrato in pieno il motociclista facendolo cadere sul selciato. L’avvocato ha riportato alcuni traumi sparsi e, dopo i soccorsi, è stato ricoverato in ospedale.