Ventilatore a soffitto e condizionatore: quali sono i vantaggi e le differenze

Gli italiani stanno attraversando un periodo molto complesso sotto l’aspetto del clima. Quest’anno le temperature stanno infatti segnando dei record in tutte le regioni della Penisola, fino al punto da superare i 40 gradi in certe zone d’Italia. Per non parlare poi dell’elevatissimo tasso di umidità, che aumenta il caldo percepito e che non fa altro che complicare ulteriormente le cose. In queste settimane è dunque necessario raffreddare la propria casa, ad esempio optando per un condizionatore o per un ventilatore a soffitto. Ma quali sono le differenze?

Condizionatore e ventilatore a confronto

Innanzitutto, è bene specificare che il ventilatore non raffresca la casa, perché si limita semplicemente a movimentare l’aria al suo interno. Al contrario, grazie al condizionatore è possibile ottenere un autentico refrigerio fra le quattro mura domestiche, visto che agisce abbassando i gradi delle temperature degli ambienti interni. Per quel che riguarda l’aspetto della salute, bisogna utilizzare entrambi i sistemi con cognizione di causa.

Il ventilatore può garantire soddisfazione, soprattutto se si parla di quello a soffitto, ma non conviene stazionare sotto al flusso d’aria. Lo stesso discorso vale per il condizionatore: meglio orientare le alette evitando di “colpire” le persone con il getto d’aria fredda, perché ciò potrebbe provocare dolori muscolari e altre complicazioni. Se invece si parla del grado di soddisfazione, è chiaro che il refrigerio garantito dal condizionatore assicura un risultato più godibile e piacevole in casa.

Quale dei due consuma più energia?

Uno degli aspetti che potrebbe portare a una scelta definitiva sul prodotto da scegliere può essere il consumo. Ovviamente il condizionatore ha un impatto in bolletta che supera di gran lunga il semplice ventilatore, per via della quantità di energia necessaria per raffrescare gli ambienti domestici. Si parla di una media di 3 euro di spesa per 12 ore di attivazione quotidiane. Al contrario, il ventilatore a soffitto consuma poco: si parla di circa 3-4 centesimi di euro orari.

Se si cerca un risparmio senza dover per forza rinunciare al climatizzatore, si può comunque pensare di dare un’occhiata alle proposte di alcuni fornitori di elettricità come VIVI energia, ad esempio. In questo modo si avrà la possibilità di godersi un po’ di fresco a casa senza caricare troppo la bolletta. Un altro sistema utile per risparmiare è utilizzare la modalità dry (deumidificazione), che consente di abbattere il caldo percepito in casa, ma senza alzare i consumi come farebbe la modalità cool. Naturalmente i consumi energetici di un condizionatore dipendono anche da altri fattori, come il costo dell’energia (che cambia da periodo a periodo) e il modello scelto. Non a caso, conviene sempre optare per un condizionatore con classe energetica alta.