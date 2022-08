In auto con la cocaina: arrestata coppia

Una coppia di Sambuca di Sicilia – 48 anni lui e 58 anni lei – sono è finita in manette per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il gip del tribunale di Sciacca Francesca Cerrone ha convalidato il provvedimento disponendo per entrambi l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Entrambi sono stati fermati a bordo di un’auto, che da Palermo viaggiava verso Sambuca di Sicilia, dagli agenti di polizia. Dopo un controllo mirato sono stati rinvenuti due involucri contenenti 21 grammi di cocaina. Da qui l’arresto in flagranza. Inizialmente posti ai domiciliari i due indagati, dopo l’udienza di convalida in cui si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, dovranno presentarsi tre volte a settimana alla polizia giudiziaria.