Smartwatch e oltre 2 mila auricolari contraffatti: denunciato

Oltre 2.200 auricolari e smartwatch contraffatti sono stati sequestrati a Catania da militari della Guardia di finanza in un negozio il cui titolare, un cinese, è stato denunciato per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.

Gli articoli, del valore commerciale di circa 14 mila euro, sono risultati per foggia e segni distintivi riproduzioni di prodotti di noti brand com ‘Apple’ e ‘Samsung. Nel negozio inoltre, non c’erano documenti che provavano l’acquisto e la provenienza della merce.

Le foto di parte del materiale sequestrato sono state inviate ad una società incaricata di tutelare il marchio ‘Apple’ sul territorio nazionale, che ha poi comunicato la verosimile violazione del marchio di modelli denominati ‘EarPods’, ‘AirPods’ e ‘Apple Watch’ Il sequestro è stato convalidato.