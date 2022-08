Sorpresi a far pipì per strada: 45mila euro di multa

Fare pipì in strada può costare molto, moltissimo. Ne sanno qualcosa 9 agrigentini sorpresi dai carabinieri della stazione e dell’Aliquota Radiomobile di Cammarata, nell’ambito di una serie di controlli effettuati nelle zone della movida del centro storico di San Giovanni Gemini.

Nove tra ragazzi e ragazzi del posto sono stati sorpresi nei vicoli dei luoghi della movida e per questo sanzionati con 5 mila euro a testa per un totale di 45 mila euro per aver commesso atti contrari alla pubblica decenza in luogo pubblico o aperto al pubblico.