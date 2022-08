Favara, concluso il progetto borse lavoro per donne vittime di violenza

Si è concluso in questi giorni il Progetto di Borse Lavoro per Donne vittime di violenza realizzato dall’Associazione Onlus Vita Nuova con il suo Centro Antiviolenza Gloria/Sportello LGBT di Favara, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità – Roma.

Dal 2020 al 2022, il Progetto ha coinvolto diverse donne, prese in carico dal Centro Antiviolenza Gloria, che sono state inserite nel mondo del lavoro grazie ai percorsi di Borse Lavoro retribuite, finalizzate all’inserimento sociale e lavorativo di donne che hanno subito violenza, per renderle economicamente autonome e uscire definitivamente dall’incubo in cui erano entrate, riacquistando l’autostima e la dignità.

“Il sostegno all’inserimento lavorativo è fondamentale perché spesso i percorsi di uscita dalla violenza si scontrano con la difficoltà delle donne di trovare un lavoro e condizioni di vita dignitose per sé e per i propri figli.

Ad oggi infatti alcune di loro, dichiara la Responsabile del centro Liliana Militello, nonostante la conclusione del progetto, sono impegnate presso le aziende, associazioni e enti del territorio e hanno ritrovato fiducia in se stesse, tornando a credere nelle proprie capacità per riprendere in mano la propria vita e costruire il futuro.Tante sono state le professioniste che hanno collaborato alla realizzazione del nostro Progetto: Psicologhe, Educatrici, Assistenti Sociali, Avvocate… tutte Donne che con passione e devozione hanno sostenuto e supportato le signore e i loro figli in questo percorso di Borse Lavoro e di fuori uscita dalla Violenza”.