Il Google Camp torna nell’agrigentino e sarà ospitato al Verdura Resort

l Google Camp, la manifestazione tecnologica organizzata dal motore di ricerca più famoso al mondo, torna in Sicilia e sceglie ancora una volta la provincia di Agrigento. Era il 2014 quando il colosso statunitense scelse per la prima edizione la maestosa Valle dei Templi richiamando imprenditori multimilionari, star del cinema, cantanti internazionali e politici di tutto il mondo nella Città dei Templi.

Per l’edizione 2022, che torna dopo lo stop dovuto al covid, niente Agrigento (si era già spostata a Selinunte): l’intera kermesse si svolgerà all’interno del Verdura Resort di Sciacca. La struttura ricettiva di Sir Rocco Forte già in passato era stata utilizzata dagli ospiti di Google come “base”.