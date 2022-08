Licata, Maurizio Casale nuovo segretario comunale

Il Comune di Licata ha un nuovo segretario. Si tratta del dott. Maurizio Casale che subentra alla dott.ssa Laura Tartaglia.

Originario di Furci Siculo (Me), 58enne, laureato in Giurisprudenza all’Università di Messina e iscritto nella fascia professione “A” dell’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, ha svolto l’incarico di segretario in diversi comuni della Sicilia.

L’individuazione del dott. Maurizio Casale è stata formalizzata con provvedimento del sindaco Giuseppe Galanti (determinazione sindacale n. 59 del 26 luglio 2022), a seguito dell’analisi dei vari curricula pervenuti e in virtù dei requisiti culturali, tecnico-professionali posseduti e delle esperienze maturate nei vari incarichi professionali espletati.

Il funzionario è già in servizio al Comune di Licata in qualità di reggente, giusto provvedimento (n. 529 del 6 luglio 2022) dell’Agenzia dei Segretari Comunali della Regione Sicilia.