Aree Interne, Lantieri (FI): “Va bene il piano di riparto da 172 milioni però adesso si pensi all’Area di Troina”

“Con l’approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni dell’integrazione della Strategia nazionale per le Aree Interne, è stato garantito un riparto economico da 172 milioni di euro, cui hanno beneficiatole anche le Aree interne di Corleone Mussomeli e Bronte. Quella di Troina è in attesa dei fondi della programmazione regionale. Adesso però non c’è più tempo da perdere. Ricordo infatti che tale Area è al secondo posto regionale per l’alto tasso di declino demografico (tra il 2011 e il 2021 la popolazione è diminuita dell’8%), per l’invecchiamento della popolazione (ogni 100 giovani tra 0 e 15 anni ci sono 185 anziani con oltre 65 anni d’età) e per la marginalità dei collegamenti con i centri urbani, che allungano i tempi di spostamento per beneficiare di dei servizi assenti in loco”. Lo afferma la deputata regionale di Forza Italia, on. Luisa Lantieri.

“Nonostante in questi anni, anche grazie al mio costante impegno – conclude la Parlamentare – l’Area ha beneficiato di risorse per la rigenerazione urbana e il contrasto del rischio idrogeologico, il territorio che comprende ben 14 Comuni, necessità ancora di grande aiuto. Ecco perché servono risposte immediate per trasformare quella che adesso è un perimetro isolato ma dal grande potenziale, in volano per l’economia e lo sviluppo locale”.