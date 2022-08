Danneggiato il nuovo campetto del Villaggio Mosè

Continuano gli episodi di danneggiamenti nel centro di Agrigento. Questa volta ad essere preso di mira dai vandali è il nuovo campetto in piazza Del Vespro al Villaggio Mosè; qualcuno, nelle ore serali, ha pensato bene di sfondare il cancello rompendo il lucchetto del catenaccio. Al momento l’area non è video sorvegliata, dunque sarà più difficile riuscire a rintracciare gli autori di tale gesto. A denunciare il fatto il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Gerlando Piparo, che giornalmente si reca sul posto, anche più volte, per controllare che tutto vada bene.

L’amministrazione comunale di Agrigento ha pubblicato nei giorni scorsi il bando per affidare la struttura sportiva ai privati.