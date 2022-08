Favara, “non comunica vincite e incassa reddito cittadinanza”: a giudizio

Il sostituto procuratore della Repubblica, Cecilia Baravelli, ha disposto la citazione diretta a giudizio nei confronti di un 31enne di Favara, per aver omesso di dichiarare alcune vincite di gioco al fine di non perdere i requisiti per incassare il reddito di cittadinanza.

La vicenda risale al 2019 quando, in seguito ad alcuni controlli svolti sui percettori del sussidio, emersero due vincite: la prima il 19 giugno al gioco “Cash Games” (19.200€) e la seconda a settembre dello stesso anno (6.500€).

La prima udienza è fissata il prossimo 1 febbraio. Il 31enne, difeso dall’avvocato Salvatore Cusumano, affronterà il dibattimento oppure in alternativa potrà chiedere un altro rito o il patteggiamento.