FestiValle, corsa all’ultimo biglietto per i concerti di Toquinho e Nu Genea

Dal giovedì a domenica, FestiValle, festival internazionale di musica e arti digitali, ritorna alla Valle dei Templi di Agrigento per la sua sesta edizione. Tanti gli spettacoli per cui si è registrato il tutto esaurito, dalla reunion della rock band americana Karate, fino al sold out per i Nu Genea e per l’unica data siciliana del maestro della Bossanova Toquinho.

Il programma parte giovedì con il live dei Karate al giardino della Kolymbethra. Al Tempio di Giunone altri due concerti in seconda serata: Rita Payes & Elisabeth Roma e in chiusura di serata, sul main stage si esibirà Dele Sosimi. Venerdì i Nu Genea tornano dal vivo in full band con l’album uscito a maggio.

Nella stessa serata, il groove psichedelico dei Mauskovic; presso il beach club Oceano Mare, il concerto della band bolognese M A C K e l’after party con il dj set di Khalab. Sabato salirà sul palco in esclusiva (unica data italiana) Kamaal Williams, tastierista e producer britannico; nella stessa serata anche il polistrumentista eclettico, Marco Castello, il live dei Cratere Centrale e il dj set di Shubostar.

Domenica al tempio di Giunone il celebre musicista brasiliano Toquinho festeggerà i suoi 50 anni di successi, ad aprire il concerto ci saranno i Lovesick Duo.