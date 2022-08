Minorenne rischia di annegare a San Leone, soccorsa e portata in ospedale

Momenti di panico questa mattina in spiaggia a San Leone dove una ragazzina di 17 anni ha rischiato di annegare. La minorenne, in compagnia di un gruppetto di coetanei, stava effettuando alcuni tuffi dagli scogli quando improvvisamente si sarebbe trovata in evidente difficoltà a causa dell’eccessiva acqua bevuta. Il bagnino presente in spiaggia ha capito immediatamente il pericolo e si è tuffato per recuperare la giovane. Una volta portata in spiaggia sono stati chiamati i soccorsi con l’intervento di un’ambulanza Gise. Immediato poi il trasferimento all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Sul posto anche gli uomini della Capitaneria di Porto. La ragazzina è rimasta comunque cosciente per tutto il tempo ma adesso si trova in ospedale sotto osservazione.