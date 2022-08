Slot machine illegali, multa salata per internet point

I Carabinieri della Stazione di Caccamo e i funzionari dei Monopoli ADM di Palermo, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione ed alla repressione delle violazioni in materia di scommesse sportive on-line non autorizzate ed a garantire il rispetto delle norme a tutela del gioco lecito e responsabile, hanno controllato un internet point di proprietà di un 42enne del luogo.

All’interno del locale, ben occultate in una stanza chiusa a chiave, erano state installate 3 slot machines, idonee a consentire il gioco con vincite in denaro e non collegate alla rete telematica.

Gli apparecchi sono stati sequestrati, insieme alla somma di circa 600 euro custodita al loro interno.

Le sanzioni amministrative elevate sono state di € 150.000,00 per la violazione dell’art. 110 comma 6 lett. a) del TULPS. Inoltre, l’Ufficio dei Monopoli di Palermo, ai sensi dell’art. 1 comma 646 lett. a) legge 190/2014, con separato atto che notificherà alla parte, applicherà la sanzione prevista per un importo calcolato di €. 1.714.770,00 per la violazione delle norme tributarie sul prelievo unico erariale (PREU).