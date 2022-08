Tamponamento tra Agrigento e Favara, donna incinta in ospedale

Tamponamento tra due auto tra Agrigento e Favara, nei pressi di contrada Mosella. Lo scontro, per cause ancora in corso di accertamento, è avvenuto tra una Fiat Punto e una Hyundai.

A bordo di uno dei due mezzi vi era anche una donna incinta, in compagnia del padre, che ha riportato un trauma addominale e per tale motivo è stata trasportata da un’ambulanza Gise 118 all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Le altre tre persone coinvolte, comprese il genitore della donna, non hanno riportati particolari conseguenze.