33enne deteneva spade giapponesi illegalmente: denunciato

I carabinieri della stazione di Villaseta, a seguito di controllo nel quartiere, hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, un 33enne agrigentino per l’ipotesi di reato di detenzione di oggetti atti ad offendere, e per violazione della misura cautelare del divieto di dimora a cui è sottoposto.

Il giovane è stato trovato in possesso di quattro spade giapponesi con lama da 70 centimetri custodite all’interno della sua abitazione.