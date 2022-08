Al Frantoio Val Paradiso il Blues & Wine Soul Festival

Il più importante Festival di musica Blues ed eccellenze enologiche, dopo avere toccato le più importanti cantine, hotel e piazze siciliane, per la prima volta fa tappa in un frantoio, scegliendo Val Paradiso come tappa finale celebrativa del ventennale del Festival.

Una serata speciale con oltre 60 etichette di vini, tutti gli oli di Val Paradiso ed una cena a buffet tra macchine olearie, silos d’acciaio e linee di imbottigliamento

Una serata spettacolare con incredibili momenti musicali con Joe Castellano Super Blues & Soul Band e Special Guests due grandi artisti del Jazz e Blues italiano, come il grandissimo chitarrista Gigi Cifarelli (che ha collaborato con leggende come Chick Corea, Mina, Gerry Mulligan, George Benson e tantissimi altri) o l’emozionante pianista del Boogie, Marco Meucci (Leader di formazioni come Red Wagons o Jump Aces) .

09 AGOSTO – VAL PARADISO – NARO (AG)

Ore 20.30 – ingresso SOUL & Wine PARTY

FOOD, GRANDI VINI E MUSICA LIVE