Campobello di Licata, in scena compagnia di Messina

Con la rappresentazione dell’ultimo spettacolo, cala il sipario, venerdì 5 agosto, sul Festival “DivinaFestival” 2022, rassegna regionale del Libero Teatro, organizzato dal “Covo degli Artisti” A.P.S. in collaborazione con la “Helios Artisti Associati” A.P.S., la “U.I.L.T. Sicilia” A.P.S., l’ A.C.S.I. Agrigento, l’Athena Club di Ravanusa, e con il patrocinio del Comune di Campobello di Licata, dell’Assessorato regionale al Turismo Sport Spettacolo e dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. La direzione artistica è stata affidata a Lillo Ciotta. In scena la compagnia teatrale “A. Majo Pietro Barbaro” di Messina, di Eduardo De Filippo, per la regia di Gianni Di Francesco. Lillo Ciotta: “dopo l’esperienza esaltante del festival nazionale, del quale se ne parla ancora negli ambiti teatrali nazionali, si conclude il viaggio attraverso il teatro regionale, con l’obiettivo principale di promuovere il nostro territorio e soprattutto di dare l’opportunità ai nostri spettatori di godersi sei serate di teatro di alto livello qualitativo”.

Giovanni Blanda