Caro gasolio, Catanzaro: “2, 5 milioni per le imprese agricole”

“Sono estremamente orgoglioso che nella manovra di variazione di bilancio, l’Ars abbia approvato il mio emendamento che va incontro alle necessità del comparto agricolo messo a dura prova dagli aumenti del carburante e dagli effetti dei cambiamenti climatici”.

Così il parlamentare regionale del Partito Democratico Michele Catanzaro commenta con legittima soddisfazione l’approvazione dell’emendamento da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana nel corso dell’esame del disegno di legge di variazioni di bilancio, che destina 2,5 milioni di euro come contributo per sostenere le imprese agricole e zootecniche per l’acquisto di gasolio agricolo. L’aula ha inoltre approvato anche un emendamento che destina poco più di 4 milioni di euro per la realizzazione di laghetti artificiali a servizio dell’agricoltura.

“I colleghi parlamentari hanno mostrato sensibilità rispetto ad una proposta quanto mai urgente in un momento di grande difficoltà sia per le carenze idriche che per i rincari energetici”. Approvato anche un emendamento targato PD che destina poco più di 4milioni di euro per la realizzazione di laghetti artificiali a servizio dell’agricoltura.