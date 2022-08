Deve scontare 5 anni per rapina: arrestato 36enne di Licata

I poliziotti del commissariato di Licata, guidati dal vicequestore Cesare Castelli, hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento a carico di un 36enne pregiudicato. L’uomo è stato condannato in via definitiva a 5 anni di reclusione, oltre al pagamento di una multa pari a 1.500 euro, per rapina aggravata in concorso e di porto illegale in luogo pubblico di arma da fuoco.

L Dopo le formalità di rito, il condannato è stato condotto presso la Casa Circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento.