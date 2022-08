Disturbi dello spettro autistico, un convegno al Collegio dei Filippini

La Cooperativa Sociale Educolab presenta, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali nella persona dell’Assessore Marco Vullo e l’Assessorato alla Sanità nella persona dell’Assessore Giovanni Vaccaro, il corso introduttivo sull’ESDM giorno 06 agosto 2022 presso i locali dell’ex Collegio dei Filippini in via Atenea.

La Prof.ssa Costanza Colombi sarà la relatrice del corso, psicologa, allieva di Sally Rogers e grandissima esperta di livello internazionale nel mondo dell’autismo e dell’ESDM.

L’Early Start Denver Model (ESDM) è un programma di intervento precoce, intensivo e globale, per bambini in età prescolare con disturbi dello spettro autistico (ASD). In Italia, si stima 1 bambino su 77 (età 7-9 anni) presenti un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi: i maschi sono 4,4 volte in più rispetto alle femmine.

Basato su principi scientifici e prove empiriche di efficacia, l’ESDM può essere applicato da più attori in più ambiti: genitori, insegnanti, educatori, e chiunque abbia a cuore lo sviluppo, l’educazione e la qualità di vita dei bambini con autismo.

Di particolare rilevanza l’opportunità offerta ai genitori di poter partecipare gratuitamente a un corso d’eccellenza, occasione davvero imperdibile di formarsi e informarsi.