Il decennale dell’Athena Club

Correva l’anno 2012 quando delle intraprendenti donne di Ravanusa e di Campobello di Licata ebbero la lungimirante idea di fondare un club culturale tutto al femminile e così il 13 ottobre di quell’anno vide luce l’Athena Club con sede a Ravanusa. Questa iniziativa così innovativa si scontrava con quanti credevano che, questa realtà avrebbe avuto poca vita perché fuori dagli schemi tradizionali ed invece il gruppo fondatore originario non solo ha continuato ad esistere, ma ha incrementato il numero delle iscritte e si è affermato sempre più nel territorio.

Quest’anno l’Athena Club ha festeggiato il decennale dalla fondazione ed il Direttivo ha organizzato una serata-evento “Athena sotto le stelle…dieci anni di noi” per celebrare questa ricorrenza nella splendida cornice di Villa Letizia.

La presidente Bruna Albai, coadiuvata dalla vice presidente Angela Ciotta, dalla segretaria Daniela Turco e dalla tesoriera Maria Aronica, ha accolto le socie e consorti con un discorso di benvenuto invitando tutti a vivere la serata in allegria con entusiasmo. La serata è trascorsa in modo gioioso e spensierato tra le gourmandises preparate sul posto da un noto chef e l’intrattenimento musicale con balli coinvolgenti.

Nel corso della serata è stato dedicato uno spazio alle attività portate avanti durante il corso di questi anni. Il momento dei “ricordi” è stato evocato con un video che raccoglieva gli eventi più salienti e significativi della vita del club. Una carrellata di foto che ha portato alla memoria e fatto rivivere le varie attività portate avanti in questi anni, risvegliando nei presenti una vena di nostalgia ed emozioni.

Hanno preso la parola il sindaco di Ravanusa Carmelo D’Angelo, Padre Polisano, il Prof. Sergio Intorre ed il Pres.te della UILT Sicilia Lillo Ciotta, i quali si sono complimentati con il club per aver contribuito in maniera incisiva alla crescita culturale del territorio, augurando allo stesso una continuità nei decenni a venire.

La serata ha avuto il suo momento clou nei fuochi pirotecnici multicolori che sono svettati in cielo a conclusione dei festeggiamenti.

Evento riuscitissimo, oltre che per il modo impeccabile in cui è stato organizzato, per la massiccia presenza delle socie, le quali hanno fortemente voluto condividere questa ricorrenza con entusiasmo e spirito di associazionismo.

In ricordo del decennale è stata omaggiata alle socie una pigna, quale simbolo di fortuna e prosperità, con acclusa una celebre frase di Henry Ford: “Ritrovarsi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un successo”, questo aforisma rappresenta proprio lo spirito che in questi 10 anni ha alimentato e dato linfa all’Athena club.