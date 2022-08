“Negli anni ’90 ci siamo battuti, vincendo, per salvare Montegrande da una grossa speculazione immobiliare. Oggi – dichiarano Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia, e Daniele Gucciardo, presidente del circolo Rabat di Agrigento – siamo contenti dell’inserimento della Riserva Punta Bianca, Montegrande, Scoglio Patella nel Piano regionale dei Parchi e delle Riserve avvenuto con Decreto dell’Assessore Cordaro pubblicato in questi giorni. Il provvedimento era stato da noi sollecitato con la campagna PrezioseXNatura per contribuire a raggiungere il 30% di territorio regionale sottoposto a tutela. Entro un anno la Riserva dovrà essere istituita con l’approvazione del Regolamento e l’individuazione dell’Ente gestore. In questi mesi abbiamo partecipato alle riunioni presso il Comitato Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale – CRPPN – e alla sedute della Commissione Ambiente dell’ARS, nelle quali abbiamo presentato delle “osservazioni” sulla modifica della perimetrazione dell’area da sottoporre a tutela naturalistica”.

Tra le osservazioni: l’inserimento, in zona di preriserva, del limitrofo poligono militare in località Drasi, in modo da favorirne la progressiva dismissione sino alla scadenza dell’intesa quinquennale concessa il 31 luglio 2018 dalla Presidenza della Regione; l’estensione della zona A in modo ricomprendere aree in cui, secondo i più recenti censimenti, sono presenti importanti habitat e dare inoltre continuità territoriale alle due zone A già individuate.