Picchia la moglie e la manda in ospedale: denunciato 40enne

I carabinieri di Agrigento hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, un nigeriano quarantenne per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia.

L’uomo avrebbe picchiato la moglie, davanti ai figli piccoli, e per i traumi riportati è finita al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. E’ accaduto in un’abitazione del centro storico di Agrigento.

La moglie, una connazionale trentenne, ha riportato ferite e traumi giudicati guaribili dai medici del nosocomio agrigentino con una prognosi di 10 giorni. La donna, forse per paura di ritorsioni, non ha denunciato il coniuge, ma i carabinieri hanno proceduto d’ufficio.