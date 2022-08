Disabilità, al via progetto “specialmente noi” a Siculiana

Al via il progetto “Specialmente noi” promosso dal Comune di Siculiana con la Confraternita di Misericordia di Siculiana.

Grazie all’impegno di operatori e volontari, coordinati da Franco Coirazza e Mariangela Vaccarino, fino al 20 agosto, i ragazzi con disabilità potranno usufruire di adeguata assistenza in spiaggia, per vivere con serenità l’estate. Un progetto che coinvolge residenti e non, con animazione e attività di socializzazione.

“Per il secondo anno abbiamo fortemente voluto promuovere un progetto che consente, anche nel periodo estivo, di assicurare un servizio per i nostri ragazzi speciali e fare in modo che l’inclusione non vada in vacanza”, dichiara il sindaco Peppe Zambito.