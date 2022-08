“Fatture inesistenti per incassare contributi”, sequestro ad azienda ittica

I contributi della Regione erano per la pesca “intelligente”, ma per un’azienda ittica di Caronia, nel Messinese, questa doveva essere pure furba e ai danni del contribuente: attraverso fatture per prestazioni mai rese, incassava piu’ di quanto dovuto, ovvero circa 1 milione e 700.000 euro.

A scoprire lo stratagemma che ha dato vita a una truffa aggravata, che ha fruttato al titolare e ad altri una denuncia, sono stati i finanzieri del comando provinciale di Messina, nel corso di un’indagine avviata nel 2020, diretta dalla Procura della Repubblica di Patti e condotta dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Sant’Agata di Militello.