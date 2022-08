Porto Empedocle, annullata la terza edizione del “Light Blue Festival”

E’ stata annullata a Porto Empedocle la terza edizione del “Light Blue Festival”. In scaletta vi sarebbero sette serate all’insegna della musica indie, pop e rap italiana a cui avrebbero partecipato artisti di fama nazionale “ma – spiegano gli organizzatori – nonostante avessimo tenuto tantissimo a regalare al pubblico una terza edizione memorabile, per cause non dipendenti dalla nostra volontà l’intero Festival è stato annullato. Il nostro legale – aggiungono – è già al lavoro per tutelare la nostra immagine che viene danneggiata pesantemente e che farà valere le nostre ragioni nelle sede opportune e nei confronti di chi ha causato l’annullamento. Non è possibile perdere tutto il lavoro svolto per mesi e mesi, e l’entusiasmo che si stava creando attorno, per mancanze che non solo non dipendono da noi ma che, economicamente, hanno le sembianze di un disastro. Ci riproveremo in futuro ma probabilmente lo faremo dove saranno realmente in grado di sostenerci. Nel frattempo vi informiamo che tutti i biglietti acquistati saranno rimborsati e vi chiediamo scusa per quanto accaduto. Ci auguriamo infine che in futuro continuerete a sostenerci come avete fatto nei primi due anni di vita e come avete fatto questa estate. Ringraziamo pubblicamente tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto: le Ferrovie dello Stato, la Regione Siciliana e tutte le agenzie di booking che ci hanno dato tanta fiducia”.