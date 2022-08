San Leone, posti trasformati in discoteche senza licenza: chiusi due locali

La Polizia di Stato di Agrigento, nelle scorse settimane, ha svolto numerosi controlli in varie zone del centro e in particolare modo in quelle balneari che richiamano in questo periodo molti tra turisti e avventori. Sono stati effettuati controlli amministrativi a 10 esercizi commerciali e a 3 di questi sono stati contestati illeciti.

Due i provvedimenti di chiusura definitiva in quanto è stato riscontrato che veniva esercitata l’attività di discoteca in difetto della prescritta licenza e che le non strutture risultavano sottoposte alle necessarie verifiche tecniche in ordine alle condizioni di agibilità.

Infine è stato adottato un provvedimento di cessazione dell’attività relativa all’effettuazione di spettacoli musicali assenza della prescritta licenza di polizia a carico di un locale del centro storico.

“I controlli continuano viste le numerose segnalazioni da parte dei cittadini. Non solo nella zona di San Leone ma anche in via Atenea, e in altre parti della provincia come Canicatti’, Licata e Sciacca”, dichiara il questore Iraci a margine della conferenza stampa. “Due locali sono stati trovati sprovvisti di licenza e agibilità ed è stata chiusa l’attività, altri trovati in regola e altri sono stati sanzionati”. In vista di ferragosto il Questore Iraci dice: “estate sicura, saranno programmati più controlli a tutela della sicurezza dei cittadini”.