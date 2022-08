Tragedia in autostrada a Messina, 1 morto e 9 feriti

E’ di un morto e nove feriti il bilancio dell’incidente avvenuto avvenuto nella tarda serata di ieri sulla tangenziale di Messina. Si e’ trattato di un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro auto. L’incidente si e’ verificato nei pressi al chilometro 5 della Tangenziale in direzione Palermo.

Ad avere la peggio e’ stato un uomo di 62 anni. Nonostante i soccorsi purtroppo per lui non c’e’ stato nulla da fare. Nello scontro sono rimasti feriti nove persone, che sono state trasportate al pronto soccorso. Sulla dinamica del tamponamento sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale.