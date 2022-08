Al via la stagione sportiva del Comitato Territoriale di Agrigento

Al via la Stagione Sportiva del Comitato Territoriale CSI Agrigento APS , sempre all’insegna della Promozione Sportiva e Sociale con il riconoscimento come Ente di Terzo Settore. Il Csi, attraverso le attività sportive mira al miglioramento e mantenimento del benessere individuale collettivo dei propri associati “Scuole, Oratori , Associazioni di categorie ,gruppi sportivi militari , Associazioni culturali ,ODV , APS ed altro ancora “.

Oltre le Attività Sportive il Csi organizza Corsi di formazione riconosciuti dal MIUR e dal Coni .

“Il Csi sempre il linea con i tempi offre attività strutturate per bambini diversamente Abili creando dei momenti di aggregazione , con un programma di Attivita Fisica Adattata alle diverse forme di Patologie. Grazie alle esperienze professionali che il Comitato Territoriale di Agrigento Aps ha ottenuto negli anni, ha lanciato una serie di servizi innovativi per il mondo dell’ Associazionismo. Grazie alle convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali, e con altri Partner , come “Istituto di Credito Sportivo ICS” , chi si affilia al Comitato Territoriale di Agrigento Aps può usufruire di ottimi servizi nel campo Legale , Assicurativo, e Fiscale ed altro ancora. Colgo l’occasione di invitare le tante realtà Sportive e sociali presenti nel territorio Agrigentino a partecipare alla presentazione della nuova Stagione Sportiva , Formativa e Sociale che verrà programmata nella prima settimana di settembre seguirànno le date della presentazione,” dichiara il presidente territoriale Giuseppe Daniele Messina.