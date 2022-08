Cellulare lasciato in carica sul divano: scoppia un incendio in appartamento

Di Irene Milisenda e Alessandro La Rosa

Un incendio è divampato in una abitazione al terzo piano tra via Acireale e via Giarre nei pressi di Piano Lanterna a Porto Empedocle.

A dare l’allarme è stato il proprietario dell’abitazione che è scappato in strada insieme alla moglie e al cane.

Sul posto tempestivamente sono arrivati i vigili del fuoco, secondo i quali l’innesco delle fiamme sarebbe da addebitare al surriscaldamento della batteria del cellulare messa in carica. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. Nessun ferito. Danni agli arredi interni e lievi danni strutturali.

Le immagini video