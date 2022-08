Cumuli di rifiuti nei pressi dell’ospedale di Licata, cittadini preoccupati

Il parcheggio dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata doveva essere un’isola ecologica, luogo cioè dove conferire i rifiuti, in maniera differenziata, per coloro i quali non ricevono ancora il servizio di raccolta porta a porta. Adesso è diventata una discarica a cielo aperto.

“Siamo preoccupati perchè la discarica abusiva si trova a pochi metri dall’ospedale. Sappiamo che simili situazioni provocano la presenza di topi, ratti ed insetti molesti”, dichiarano alcuni cittadini parenti dei degenti in ospedale. “Non sarebbe il caso – concludono – di rimuovere l’isola ecologica per spostarla in un luogo non così vicino all’ospedale”.