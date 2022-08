Imprese. Di Caro (M5S): Regione sorda agli appelli per i continui ritardi dei pagamenti

“Ritardi nei pagamenti alle imprese edili in Sicilia, gli appelli delle associazioni dei costruttori al governo Musumeci continuano ad essere inascoltati dall’esecutivo che, facendo leva sulle lungaggini burocratiche, non ascolta il drammatico grido di allarme delle aziende in crisi”. Così il deputato regionale del Movimento Cinque Stelle, Giovanni Di Caro, interviene sulle richieste di aiuto dei responsabili di Ance sulle spettanze arretrate. “Il presidente Musumeci – aggiunge Di Caro – nel corso del suo fallimentare mandato – aveva più volte indicato nella burocrazia, uno dei principali nemici della pubblica amministrazione. Evidentemente – aggiunge Di Caro – da governatore non è riuscito ad incidere minimamente su questo problema. Non è ammissibile che le ditte debbano attendere più di un anno per riuscire ad avere i propri soldi. Sono vicino agli imprenditori e ai lavoratori penalizzati nell’auspicio che il prossimo governo della Regione possa snellire realmente la burocrazia, a parole – conclude Di Caro – Musumeci lo aveva sempre promesso ma i fatti dicono ben altro”.