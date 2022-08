Licata, auto a fuoco nella notte: al via le indagini

E’ stata completamente distrutta dalle fiamme, la notte scorsa, una Lancia Y parcheggiata in via Fontanelle, trafficata arteria di Licata che da via Palma conduce verso l’ospedale.

L’allarme è scattato quando i residenti della zona hanno notato il mezzo completamente avvolto dalle fiamme ed hanno avvertito i vigili del fuoco. Questi ultimi si sono precipitati sul posto e qui, per spegnere l’incendio, sono rimasti fino alle 4.30 del mattino.

Dell’utilitaria, praticamente, non è rimasto nulla. Avviate le indagini.