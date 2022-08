San Leone, pesce mal conservato: scatta il sequestro e la denuncia

I carabinieri del Nas di Palermo, nell’ambito dell’operazione denominata “Estate tranquilla 2022”, insieme ai Carabinieri di Agrigento hanno trovato e sequestrato all’interno di uno stabilimento balneare di San Leone 27 chilogrammi di prodotti ittici, dal valore di circa 800 euro, in cattivo stato di conservazione.

Al locale gli è stata anche elevata una sanzione amministrativa da mille euro per il mancato aggiornamento della registrazione sanitaria, in relazione ad una cabina dello stabilimento, impropriamente, adibita a deposito bevande, per questo è stata inviata una segnalazione all’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, per inadeguatezze igieniche dei locali.

La proprietaria, una cinquantenne residente ad Agrigento, è stata denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione.