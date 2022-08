Scia di sangue sulle strade in Sicilia, 4 morti in incidenti nel fine settimana

Quattro morti nel giro di 24 ore. E’ un bilancio drammatico quello sulle strade siciliane nel fine settimana, e potrebbe ancora peggiorare. Un sabato veramente tragico, quello di ieri.

E l’Asaps, l’osservatorio nazionale degli incidenti, lancia l’allarme: mai così tanti morti nel fine settimana, ben 45 in quello precedente. In Sicilia morti ad Augusta, Catania e Castelvetrano.

La tragedia di Augusta

Due morti ed un ferito il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto sull’autostrada Siracusa-Catania, nel tratto vicino allo svincolo di Augusta.

Morti due giovani augustani

A perdere la vita sono stati due giovani, Giuseppe Armenio, 19 anni, Gabriel Fazio, 22 anni, entrambi di Augusta che erano a bordo di una macchina, una Bmw, mentre è in prognosi un trentenne, che era alla guida del veicolo. Si sarebbe trattato di un incidente autonomo su cui sono al lavoro gli agenti della Polizia stradale.

Dalle informazioni fornite dagli inquirenti, l’auto sui cui viaggiavano le vittime è finita oltre il guard-rail che delimita la carreggiata. I tre erano diretti a Catania ma il conducente, per cause da accertare, ha perso il controllo della sua macchina: il mezzo si è ribaltato più volte fino a diventare una carcassa ma quei violentissimi impatti non hanno dato scampo ai due giovani che sono deceduti. Inutili i tentativi dei soccorritori che non hanno potuto fare nulla per le vittime mentre il trentenne è ferito in modo grave anche se gli inquirenti non si sbilanciano sulle sue condizioni.

Le ipotesi

Non ci sono altri veicoli coinvolti nel tragico incidente di questa notte, gli agenti della Polizia stradale stanno vagliando alcune ipotesi: la velocità della Bmw e le condizioni psicofisiche del conducente. La macchina, stando alla tesi delle forze dell’ordine, era diretta verso Catania, per cui è probabile che avessero lasciato Augusta per un giro ma non potevamo immaginare che da lì a poco si sarebbe consumato il dramma.

Cinque morti nel Siracusano

Si allunga la scia di morti per incidenti stradali autonomi nel Siracusano. Il primo a perdere la vita è stato Gabriele Vitolo, 27 anni, di Palazzolo Acreide, deceduto dopo essere caduto dalla sua moto; stessa sorte è toccata a Carmelo Cavarra, 24 enne di Portopalo di Capo Passero. Il terzo decesso si è verificato sulla Siracusa-Gela: un 73enne ha perso il controllo della sua macchina, finendo contro le protezioni.

La tragedia a Castelvetrano

Un giovane di origini rumene, Z.C., 27 anni, ha perso ieri la vita in un incidente stradale autonomo verificatosi nella notte a Castelvetrano, all’incrocio tra la via IV Novembre e la via Giacomo Leopardi. Il ragazzo stava tornando a casa in sella al suo scooter quando ha perso il controllo del mezzo finendo contro il marciapiede. Nonostante l’arrivo dei soccorsi per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Altro mortale a Catania

Un uomo di 40 anni è morto per le gravi ferite riportate a seguito di un incidente stradale avvenuto nel quartiere periferico di San Giorgio, a Catania. La vittima è stata soccorsa e trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale San Marco, ma non c’è stato alcunchè da fare. Nell’ospedale catanese è intevenuta una Volante della Questura perchè inizialmente si è pensato la ferita fosse riconducibile al colpo di un’arma da fuoco. Nessun ferimento da sparatoria precisano dalla Questura. Sull’incidente stradale, per ricostruire la dinamica, indagano i vigili urbani.

Lo scorso week end ben 45 morti

Quello precedente era stato un altro fine settimana con un ulteriore triste record di vittime sulle strade italiane. Sono

45 i lenzuoli bianchi stesi sull’asfalto (il precedente peggior risultato era di 42 morti nel fine settimana dal 15 al 17 luglio) tra venerdì 29 e domenica 31 luglio.

L’Osservatorio Asaps, l’associazione sostenitori Polstrada, ha contato 45 decessi in 41 incidenti gravissimi (4 i plurimortali con due vittime) nelle 72 ore, con 23 automobilisti, 16 motociclisti, 3 ciclisti, 2 pedoni, un

conducente di trattore su una provinciale, morti a causa di un incidente stradale. Tre sinistri mortali sono avvenuti in autostrada, molti (21) sulle strade extraurbane principali.