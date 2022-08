Campobello di Licata, Centro urbano: regolamentazione veicolare

Ordinanza sindacale sulla regolamentazione della circolazione veicolare nel centro città. In Piazza Marconi, divieto di circolazione in entrambi i lati; Via Umberto: istituzione del passaggio pedonale; Via Marconi: divieto di fermata lato sinistro, senso unico verso via Edison e divieto di transito per autocarri e istituzione del passaggio pedonale;

Via Edison: istituzione del passaggio pedonale, obbligo direzione nel tratto vie Tripoli e Cascino; Via Cascino, senso unico di marcia verso le vie 24 Maggio e Pirandello.

Giovanni Blanda