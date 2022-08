F iamme alla villa comunale di Canicattì, Corbo: “atti di puro vandalismo”

Ennesimo incendio doloso la scorsa notte a Canicattì, questa volta ad essere presa di mira è stata la Villa Comunale. Lo rende noto il sindaco Vincenzo Corbo.

“Recatomi sul posto alle ore 01:45 ho immediatamente allertato i Vigili del Fuoco che hanno prontamente domato l’incendio limitandone i danni e a cui va il mio più sentito ringraziamento, ed in stretto contatto con le forze dell’ordine per far luce nel minor tempo possibile a questi atti di puro vandalismo. Stamane ho organizzato una profonda pulizia per rendere il nostro polmone verde fruibile fin da subito”, così il primo cittadino.

Nessun dubbio sulle origini dolose del rogo che si è sviluppato su 8 alberi i cui rami, cadendo al suolo, hanno bruciato anche una panchina