Mare senza barriere: ragazzi disabili a lezione di sup a San Leone

Abbattimento delle barriere e inclusione alla base della giornata di ieri che si è svolta a San Leone ed ha visto ragazzi con disabilità cimentarsi nell’attività del sup. Dopo aver preso dimestichezza con i rudimenti della disciplina, i ragazzi della Coop Controvento, guidati e incoraggiati dagli istruttori dell’associazione “San Leone Surf Tribe”, sono saliti per la prima volta su una tavola da Sup e si sono avventurati in acqua.

“Vederli in azione è stata una bella esperienza per dimostrare che le nostre attività sono agibili a tutti”, dichiara Silvia Giunta dell’Associazione San Leone Surf Tribe.

I ragazzi oltre a divertirsi hanno provato delle nuove emozioni e si sono cimentati in un’attività nuova.

“Il mare è per tutti, dichiara Martina Nucifora della Coop Controvento. Abbiamo voluto realizzare questa giornata non solo per far divertire i ragazzi che sono in vacanza ma sopratutto per far vedere agli altri che siamo tutti uguali”.

Le immagini e le interviste