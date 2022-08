Marina di Palma più accogliente e fruibile, la proposta del Pd

Da qualche giorno sono state installate delle luci sul lungomare di Marina di Palma, il PD di Palma di Montechiaro: “Bello il “tocco” di luce e l’atmosfera creata ma oltre ad invitare concittadini ed ospiti al rispetto delle regole civili si dovrebbe pensare ai problemi che attanagliano Marina di Palma, anche se siamo già ad agosto, a stagione estiva già inoltrata, come ad esempio la sosta selvaggia sui marciapiedi (come si evince anche dalla stessa foto pubblicata dall’amministrazione) che rende impossibile anche una semplice passeggiata sul lungomare (come si evince in uno dei tanti commenti che abbiamo riportato in foto). A tal riguardo, si potrebbe pensare – continua Mario Castronovo segretario cittadino del PD di Palma di Montechiaro e componente della direzione regionale PD Sicilia – anche all’installazione di semplici fioriere sui marciapiedi del lungomare che avrebbero un duplice scopo: da una parte fungerebbero da arredo urbano (come in tanti luoghi turistici) rendendo i nostri luoghi più belli ed accoglienti, dall’altro lato servirebbero come dissuasori atti ad impedire la sosta selvaggia dei veicoli. Nulla di eccezionale, è vero ma probabilmente i nostri concittadini chiedono quella normalità che dovrebbe essere frutto di una reale programmazione e non all’improvvisazione a cui sono stati abituati.”