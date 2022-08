Menfi, passeggiata ecologica in riva al mare con il WWF

A Menfi, presso il Lido Fiori, il WWF nell’ambito delle sue iniziative ha organizzato una “passeggiata ecologica” in riva al mare.

Ad accogliere i partecipanti c’erano Antonella Graffeo e Franco Mirabello che hanno messo in piedi la struttura dell’evento.

Con loro, Giuseppe Mazzotta e Domenico Macaluso, rispettivamente presidente e responsabile scientifico sezione mare del WWF Sicilia Area Mediterranea, che hanno accompagnato il pubblico con curiosi aneddoti e racconti riguardanti il perché la natura deve essere protetta.

Si è passati dal piccolo e rarissimo trampoliere Fatino alla vegetazione dunale, dall’emergenza climatica all’erosione costiera, alla bellezza della biodiversità e del nostro paesaggio, alla ricchezza della nostra terra e a quanto la natura ci regala, nonostante la nostra irriconoscenza.

Ci si è poi fermati al “Cipollazzo”, sul cui arenile una mamma Caretta caretta ha deposto le sue uova un mesetto fa e se ne attende la schiusa a fine agosto.

Qui i bambini sono stati nominati “custodi delle tartarughe marine” suscitando la gioia e l’orgoglio di sentirsi parte di un sistema organizzativo che mette al primo punto l’armonia con la natura.

Sulla via del ritorno sono state raccolte molte plastiche che sporcavano la spiaggia, ma grazie ai tanti bambini, mamme e volontari del WWF si è data espressione alla bellezza della civiltà.

“Un grazie particolare va ai responsabili delle associazioni Contrada Fiore Puccia, Contrada Bonera, Spazio Bimbi, Camminatori, Aido Menfi, che hanno aderito alla manifestazione determinandone la riuscita, e alle Ass. Quadrifoglio Rosa, N15S e al Comune di Menfi che ci hanno concesso il logo. Noi siamo il futuro che costruiamo“, scrive il WWF.