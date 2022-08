Rubate due cassette di sicurezza da un bar a San Leone: caccia ai ladri

Ladri in azione all’interno di un bar-ristorante di San Leone. Hanno forzato un infisso, e dopo che si sono intrufolati, sono riusciti a rubare due cassette metalliche dove erano custoditi 2 mila euro in contanti.

È stato il proprietario, un cinquantaquattrenne, residente ad Agrigento a fare la scoperta e a recarsi dai Carabinieri per formalizzare denuncia di furto a carico di ignoti.

I militari dell’Arma avrebbero già verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza presenti nell’area del furto al bar-ristorante.

Non filtrano indiscrezioni sull’attività investigativa.