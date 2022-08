Agrigento, attivato sportello Aapp alla Camera di Commercio

Presso la Camera di commercio di Agrigento è in funzione uno sportello locale del Dipartimento Attività Produttive della Regione Siciliana con personale del Servizio 2. Lo sportellò oltre alle funzioni proprie assolve a quelle di sportello informativo per le attività di competenza del Dipartimento. Lo sportello sarà aperto nelle giornate di lunedì e venerdì di ogni settimana.

“L’iniziativa – sottolinea il Commissario straordinario della Camera di commercio di Agrigento Giuseppe Terimne – s’inquadra nell’ambito delle sinergie che lè amministrazioni pubbliche possono avviare per rendere i propri servizi più efficienti e coinvolgenti nei riguardi degli utenti. Un modo per avvicinare sempre più la pubblica amministrazione verso le imprese.

In questa direzione – aggiunge il Commissario Termine – s’intende perseguire l’obiettivo di un ampliamento dei servizi offerti dalla Camera di commercio di Agrigento alle imprese del suo territorio, oltre all’opportunità per il Dipartimento di aumentare in maniera significativa la platea dei beneficiari degli avvisi pubblici emanati dallo stesso”.